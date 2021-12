È Elvio Cecchini il candidato sindaco di Progetto Lucca

C’è un altro candidato ufficiale per le prossime elezioni politiche. È l’architetto, ex presidente dell’ordine, Elvio Cecchini. Dovrebbe essere lui il nome presentato da Progetto Lucca e da alcuni movimenti civici per la guida del Comune nel 2022 in altermativa alle altre forze in campo.

La conferma, arriva, a contrario, da Massimo Viviani, che smentisce invece una sua discesa in campo a livello personale: “Questa supposta disponibilità – spiega – non è e non è mai stata nelle mie intenzioni. È invece fondata la mia volontà, assieme ad altri con cui abbiamo condiviso un forte impegno civile in questi ultimi tempi a dar vita ad una lista per le prossime elezioni di primavera di pura connotazione civile con un programma basato su progetti concreti supportati dalla condivisione di percorsi partecipati sostenendo l’architetto Elvio Cecchini come sindaco”.