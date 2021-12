Lucca, centrodestra al bivio sulla scelta del candidato sindaco

Dopo lo strappo con Mario Pardini, leader di Lucca 2032, il centrodestra lucchese è al bivio sulla scelta del candidato sindaco che guiderà la coalizione alle amministrative di primavera. Le ipotesi al momento – sempre che la “crisi” aperta con l’abbandono del tavolo da parte dell’animatore del movimento civico non porti conseguenze più gravi – potrebbero essere sostanzialmente due.

Liste civiche e partiti della coalizione, come da mandato ricevuto dall’assemblea che ha delegato allo scopo alcuni suoi rappresentanti, hanno intenzione di tentare una mediazione che riesca a indurre ad un passo indietro Mario Pardini e Lucca 2032 che, come lo stesso movimento civico ha chiarito, in caso di conferma dello strappo, ha tutta l’intenzione di seguire il suo leader, se deciderà di correre da solo.

Se la mediazione riuscirà, forse potrà riprendere un percorso unitario con una coalizione compatta, senza defezioni. A quel punto però ci sarà da capire se si procederà o meno con le primarie interne per la scelta del candidato, come aveva chiesto e continua a chiedere Pardini.

In caso di mancata ricucitura dello strappo, lo scenario potrebbe essere più complicato, fino allo scenario di arrivare ad almeno due candidati sindaco: Mario Pardini e quello scelto dal tavolo del centrodestra, dove i nomi più gettonati restano quelli di Remo Santini, Luca Leone e Ilaria Del Bianco.

I nodi, presumibilmente, si dovranno sciogliere in tempi brevi, subito dopo le festività natalizie. In modo da arrivare a gennaio, come ci si proponeva, con un quadro preciso.

Dall’altra metà del campo, il centrosinistra, come ormai noto, ha il suo candidato: è Francesco Raspini, il cui nome per la corsa alla successione di Tambellini è stato decretato nella sfida alle primarie con Ilaria Vietina.

Ma anche sul fronte progressista, si affaccia almeno un’altra candidatura. E’ quella dell’architetto ed ex presidente dell’ordine, Elvio Cecchini. Dovrebbe essere lui il nome presentato da Progetto Lucca e da alcuni movimenti civici per la guida del Comune nel 2022 in altermativa alle altre forze in campo.