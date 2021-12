Lucca, la coalizione di centrodestra: “Siamo uniti e presenteremo una candidatura autorevole”

“Il centrodestra è unito e presenterà una candidatura a sindaco autorevole, con un programma serio e innovativo che permetta di voltare pagina dopo 10 anni di governo a guida Pd”. Lo precisano Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega insieme alle liste civiche SiAmoLucca e Difendere Lucca dopo lo strappo con Mario Pardini e Lucca 2032.

“Dispiace non sia al momento andato in porto l’allargamento della coalizione al movimento Lucca 2032 – sottolineano – associazione nata nel maggio scorso con l’intento, sempre ribadito in questi mesi, di voler arricchire la proposta politica del nostro schieramento, accettando un percorso di condivisione delle scelte e disponibile a un progetto non necessariamente finalizzato alla rivendicazione della candidatura a sindaco. Ma in caso di un ripensamento, le porte sono sempre aperte. Per questo lanciamo un appello all’unità e al senso di responsabilità. Tuttavia la coalizione di centrodestra che gli elettori sono abituati a conoscere e apprezzare, e che governa molte città e regioni, rimane compatta, senza fratture. Impegnata con ottimismo a costruire un’alternativa per il rilancio di Lucca”.