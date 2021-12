Mallegni (Fi): “Il Presidente della Repubblica? Il candidato è e resta Silvio Berlusconi”

“Non facciamo giochetti nel centrodestra, il candidato è e resta uno e si chiama Silvio Berlusconi“. Così il vice presidente dei senatori di Forza Italia Massimo Mallegni interviene nel dibattito politico per eleggere il prossimo presidente della Repubblica.

“È vero, il presidente Berlusconi non ha ancora dato la propria disponibilità a candidarsi per il Colle, ma il centrodestra non si metta a fare la caccia al tesoro – continua Mallegni -. Qui non si tratta di eleggere un sindaco, ma di dare al Paese, finalmente, un capo dello Stato che non sia di sinistra. Nel centrodestra ho la sensazione che ci sia più la preoccupazione di cosa potrebbe rappresentare Berlusconi al Quirinale per tutta l’area moderata del Paese e la forza che assumerebbe. Non capendo quanto sarebbe importante per tutta l’area politica non di sinistra”.

“Berlusconi è il leader politico più votato dagli italiani negli ultimi 25 anni, è un uomo che vive la politica per puro servizio, non ha mai preso un euro dalla politica, rinunziando sempre alle indennità, è la migliore rappresentazione della qualità italiana del fare impresa e la Presidenza sarebbe anche il giusto risarcimento per tutto ciò che la politica e la giustizia, entrambe la con la ‘p’ e la ‘g’ minuscola, gli hanno fatto passare in tutti questi anni di servizio al Paese – conclude Mallegni -. Che il centrodestra non pensi a candidati alternativi, si preoccupino piuttosto i leader, e coloro che hanno delle responsabilità in parlamento di garantire i numeri dei movimenti politici che rappresentano. Questa è solo matematica, se c’è onestà politica. Non ci sono altri candidati: c’è solo Berlusconi“.