Nessuna sostituzione per la dottoressa in pensione, Fdi chiede un incontro in Regione

Un incontro con l’assessore regionale alla sanità e con il presidente della Toscana dopo il caso della dottoressa Saveria Adami di Ponte a Moriano che dal 31 dicembre andrà in pensione e per la quale non è prevista, per il momento, una sostituzione. A chiederlo sono il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi e il capogruppo in consiglio comunale a Lucca Marco Martinelli.

“Altro che modello, la sanità toscana dimostra tutta la sua inefficienza, l’assistenza sanitaria territoriale non è garantita. Chiediamo un incontro urgente con l’assessore Bezzini e il governatore Giani: inaccettabile che 1500 persone, tra cui molti anziani, siano lasciate senza il medico a Ponte a Moriano. Servono incentivi per portare medici nelle zone periferiche e decentrate dove l’assistenza sanitaria deve continuare ad essere un diritto e non una possibilità – spiegano i consiglieri Fdi -. Non è possibile che un territorio densamente abitato come quello di Ponte a Moriano, che interessa inoltre una miriade di frazioni e località più piccole, rimanga per i prossimi mesi senza medico di medicina generale. E’ una zona decentrata rispetto a Lucca e 1500 mutuati non devono essere costretti a spostarsi su Lucca per ricevere la dovuta assistenza sanitaria. L’Asl non ha sostituito la dottoressa Saveria Adami che va in pensione e, ad oggi, non ci sono medici disponibili a prenderne il posto. I mutuati dovranno andarsi a cercare un altro dottore a Lucca, un disagio ed un rischio enorme far spostare tante persone anche alla luce della vertiginosa risalita dei contagi. L’alternativa? Sperare di non ammalarsi o non curarsi”.