Regolamento di traffico e sosta, Vcs: “Cambiato qualcosa, in negativo, solo per i residenti”

“Il recente regolamento del traffico e della sosta in centro storico serve a qualcosa?”. A chiederselo è il comitato Vivere il centro storico.

“Inizialmente – dice Vcs – la piazza Santa Maria doveva essere completamente pedonalizzata, ma poi l’assessore Bove, tanto prodigo nell’ ascoltare i commercianti quanto contrario ad incontrare i residenti, ha ritenuto di rimangiarsi quanto proposto nella bozza di piano e spostare tutti gli stalli blu nella zona a sinistra dell’ entrata lasciando così inalterata la capienza di parcheggio a pagamento. La via Buiamonti, doveva essere inserita nella Ztl, operazione poi rimandata a dopo la realizzazione della rotonda di Porta San Iacopo. La rotonda è stata realizzata ma il traffico in via Buiamonti rimane inalterato e il varco di piazzale Varanini non è stato spostato come da progetto”.

“Il varco di porta San Gervasio – prosegue Vivere il Centro Storico – a far data da settembre, doveva essere spostato all’incrocio con via Santa Chiara ma ancora non è stato toccato. Il rinnovo dei permessi residenti è stato ulteriormente prorogato e di ciò non se ne capisce il motivo se non quello che probabilmente i circa 500 titolari di questo permesso non lo rinnovano perché non ne hanno titolo. I commercianti titolari del permesso C6 adesso sono autorizzati ad entrare anche nel pomeriggio quindi, dopo aver cancellato il progetto Lucca Port (logistica delle merci) e buttato alle ortiche i circa 5 milioni spesi per questa iniziativa, dopo aver sostenuto necessità di “moralizzare” il traffico merci in via Fillungo eccetera, ecco che tutto resta come era prima. Oltretutto questo permesso viene rilasciato anche ai veicoli che non necessariamente sono adibiti a trasporto merci, ma bensì anche a quelli per trasporto persone e quindi tutti ne possono fruire. Viene autorizzata la sosta per un massimo di 15 minuti ma non è stato posto alcun limite al tempo di permanenza nella Ztl, cosicchè è verosimile pensare che diversi di questi veicoli parcheggeranno tutto il giorno sugli stalli gialli, contando sull’impossibilità da parte dei vigili urbani di poterlo verificare”.

“I famosi tricicli – conclude Vivere il Centro Storico – che dovevano esser utilizzati per ridurre il trasporto merci restano a far bella mostra di se senza che nessuno li utilizzi e al massimo provocano ilarità nei turisti che si domandano a cosa servono. Sembra che l’unica modifica effettiva del regolamento riguardi soltanto i residenti. Prima si poteva parcheggiare fuori dagli stalli gialli purchè non in contrasto con il codice della strada, adesso il regolamento dell’assessore Bove non lo prevede più e quindi aumenteranno le sanzioni per chi abita in centro. Una domanda: ma a che serve il nuovo regolamento se tutto resta come prima o anche peggio?”.