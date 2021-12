Cantiere fantasma a Farneta, l’Anas rassicura il consigliere Francesconi: “Lavori a breve”

Il consigliere comunale Dante Francesconi rende note le rassicurazioni ricevute da Anas per i problemi relativi al restringimento della carreggiata della strada statale 439 Sarzanese-Valdera fra le frazioni di Farneta, Maggiano e Santa Maria a Colle.

I problemi strutturali di un tombino hanno reso necessario l’isolamento del tratto di strada per motivi di sicurezza. Anas ha già attivato in tempi brevi la progettazione degli interventi di ripristino che saranno conclusi agli inizi del 2022. Le opere, già finanziate, verranno avviate in tempi ragionevolmente brevi.