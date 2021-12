Positivo al Covid anche il consigliere regionale Mario Puppa. È lui stesso ad annunciarlo sui social.

“Ho il covid – dice – Ma state tranquilli: sto bene. La sensazione più strana è nella testa. Sapere che il virus che ha disseminato dolore e morte nel mondo ha trovato albergo nel mio corpo accende tante riflessioni: la vita, la morte, il destino, la fortuna, la scienza, l’amore”.

“Credo che la differenza alla fine l’abbia fatta il vaccino – dice il consigliere – Il nostro destino non è solo una questione di fortuna ma principalmente una questione di scelte. Per questo vi esorto a non sperare di cavarvela ma di scegliere di proteggervi con il vaccino, fidandovi della scienza, abbandonandovi all’amore per il prossimo. Abbracciando idealmente chi sta peggio di me auguro a tutti un felice anno nuovo… senza Covid naturalmente”.