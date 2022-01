Sinistra con: “Aumenti delle bollette, serve uno sforzo maggiore”

“Gli aumenti delle bollette di luce e gas sono insopportabili per milioni di famiglie con redditi medi e bassi e per tante attività economiche”. A sostenerlo è Sinistra Con.

“Per il primo trimestre gli incrementi sono del +55% per l’elettricità e +41,8% per il gas. Secondo i calcoli delle associazioni dei consumatori si tratta di una stangata di più di 1000 euro a famiglia – prosegue Sinistra Con – . Gli interventi decisi dal governo sono assolutamente insufficienti. Occorre ben altro. Occorre subito un intervento straordinario che riduca drasticamente gli aumenti, anche facendo ricorso a contributi straordinari da chiedere a chi detiene redditi e patrimoni alti ed altissimi ed a chi ha realizzato guadagni straordinari proprio in questa fase di pandemia. Se non ora, quando? E insieme servono scelte politiche forti per l’efficientamento ed il risparmio energetico, per un deciso aumento della produzione di energia rinnovabile, per nuove politiche di approvvigionamento e di lotta alle speculazioni”.