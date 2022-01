Barsanti frena il gossip: “Alle elezioni con Difendere Lucca, che avrà una propria lista”

Difendere Lucca avrà una sua lista e Fabio Barsanti correrà alla sua guida. L’unica cosa da decidere e se lo farà o meno in coalizione. A frenare ogni voce dissonante è il consigliere comunale e leader dell’associazione dalla sua pagina Facebook.

Nel frattempo il tavolo che da alcuni mesi avrebbe dovuto scegliere il papabile leader del centro destra, sembra ancora una barca in balia dei flutti, continuamente sballottata dai giri di valzer e ribaltamenti di posizioni di coloro che vi sono seduti. Tra le numerose voci che circolano negli ambienti della destra lucchese, ce n’era una che riguardava anche il consigliere Fabio Barsanti, che al tavolo del centrodestra si è seduto fin dall’inizio, assieme ad un altro papabile candidato, Mario Pardini, che poche settimane fa però, ha deciso di abbandonare le trattative. Il leader di Difendere Lucca, sempre dalla sua pagina Facebook aveva salutato la scelta di Pardini chiudendo definitivamente ad un suo possibile ritorno al tavolo, esortando gli alleati a proseguire su quella strada. Il nome di Fabio Barsanti è stato successivamente avvicinato agli ambienti della Lega.

Ma è lui stesso a smentire categoricamente sui social rassicurando i suoi elettori sulla sua candidatura con Difendere Lucca: “Cari amici – scrive Barsanti sul suo post -, mi scrivete in tanti ormai annoiati delle ‘cronache dal centrodestra’. Chi legge i giornali apprende ogni giorno di novità e giri di valzer. Bene, in tutto questo fisso alcuni punti fermi per tutti: io correrò alle elezioni. Lo farò con Difendere Lucca e Difendere Lucca avrà una propria lista. L’unica cosa ancora da definire è se il nostro impegno verrà messo a servizio di una coalizione, oppure no. La condizione per fare la scelta? Sempre la solita: la credibilità della stessa – prosegue Barsanti -. Perché Lucca deve cambiare, e non lo farà con i giochetti della politica, ma con l’impegno infaticabile e quotidiano. Un impegno che Difendere Lucca garantisce da anni, di inverno come in primavera, d’autunno come in estate, con la pioggia o con il sole. Prima, durante e dopo le elezioni. Alla vittoria”.