Pellicci (Sinistra Italiana): “La dad? Sarebbe una sconfitta”

Rinviare la riapertura delle scuole, rilanciare la Dad dato il riacuirsi della pandemia? Secondo il coordinatore provinciale di Sinistra Italiana Alberto Pellicci “le esternazioni di queste ore di alcuni amministratori locali (Giani in regione, ma anche Del Ghingaro e Andreuccetti) lasciano quantomeno perplessi“.

Secondo Pellicci “la Dad, bocciata da psicologi e tecnici, sarebbe una sconfitta. Dopo 18 giorni di vacanze, con un trend di contagi in aumento da settimane, non è possibile che la politica provi a metterci una toppa con un post sui social a ridosso delle riaperture”.

“Sarebbe stato necessario proporre un piano di orari scaglionati, corse speciali dei mezzi pubblici, pretendere dal governo le forniture di fpp2 per docenti, personale Ata e studenti, rendere prioritari gli interventi sull’edilizia scolastica – afferma -. Le nuove regole varate dal Governo sono confuse e cervellotiche: gli amministratori locali si spendano piuttosto affinché a pagarne il prezzo non siano, come sistematicamente accade da due anni a questa parte, studenti e famiglie”.