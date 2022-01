“Assumete 500 infermieri”: la richiesta di Fratelli d’Italia alla Regione

Arriva da Fratelli d’Italia la richiesta alla Regione Toscana di assunzione di 500 infermieri.

“Da settimane i sindacati di categoria lanciano appelli e ultimatum, siamo vicini al collasso della sanità messa in ginocchio da organici sempre più scarni. Ci sono oltre duemila infermieri in attesa nella graduatoria Estar, lunedì la Regione, con somma urgenza, faccia un’ordinanza affinché le Asl assumano 500 infermieri dei duemila che sono in graduatoria”: a farsi interprete dell’appello è consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, componente della commissione sanità.

“Siamo tornati ad assistere a file di ambulanze fuori dai pronto soccorso, a malati costretti a rimanere in barella per ore prima che vengano visitati o gli venga trovato un posto disponibile in reparto – fa notare il consigliere -, medici e infermieri sono stremati. Anche in questa nuova ondata la sanità toscana è in grave difficoltà perché le endemiche carenze di personale non sono state risolte, anzi molti medici e infermieri sono a casa perché positivi oppure sospesi perché non vaccinati. O la Regione Toscana interviene subito oppure nelle prossime settimane il forte rischio è quello di tagliare i servizi perché non c’è personale sufficiente per garantirlo”.