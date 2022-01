Discussione nel centrodestra per il candidato, il Pd: “Pensano solo alle poltrone, Lucca merita di più”

“Il futuro della città nel dopo pandemia? Le strategie di sviluppo rese possibili dai finanziamenti del Pnrr? Sono questi i temi al centro della discussione politica del centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative? Macché! Quello che davvero interessa è a quale partito toccherà il vicesindaco e quale altro invece esprimerà il candidato a Carrara o a Bagni di Lucca. Se è questo il tenore della discussione e i nodi da sciogliere nell’ambito del centrodestra possiamo affermare senza timore di smentita che Lucca merita di più”. Lo afferma in una nota il Pd comunale di Lucca.

“Merita di più della logica spartitoria e della discussione sugli organigrammi della politica a cui da mesi assistiamo con puntuali resoconti delle riunioni “riservate” riportati dagli organi di stampa. Una corsa alla poltrona che sottende una malcelata lotta di potere di cui – siamo certi – cominciano ad essere stufi anche molti elettori di centrodestra”.

“Come Partito Democratico e come coalizione di centrosinistra – prosegue la nota – abbiamo voluto le primarie per individuare una candidatura condivisa nel modo più democratico e partecipato possibile. Le primarie sono state un successo di partecipazione, hanno sancito l’affermazione di Francesco Raspini come candidato unitario del centrosinistra e hanno consentito di costruire, sulla base di un manifesto di principi e valori condiviso, una coalizione aperta e plurale che ha l’ambizione di allargare ulteriormente il proprio perimetro. A breve saranno avviati i tavoli di lavoro programmatici per individuare le priorità del prossimo mandato amministrativo a partire dai risultati conseguiti dall’amministrazione Tambellini ma con la consapevolezza della necessità di elaborare una proposta moderna e innovativa, anche alla luce dei profondi mutamenti sociali causati dalla stagione pandemica che pur in condizioni mutate continua a provocare danni”.

“Nel rispetto dovuto alla discussione interna alle altri parti politiche – dice il Pd comunale – riteniamo tuttavia di denunciare politicamente il balletto stucchevole a cui da mesi stiamo assistendo, fatto di personalismi, ambizioni sfrenate, logiche spartitorie, trattative condotte nelle segrete stanze e decisioni calate dall’alto, da chi sta a Roma o a Firenze”.

“Noi vogliamo parlare alla città che non si riconosce in questa impostazione stantia – conclude la nota – ma che crede nella buona politica, nella serietà delle istituzioni, nella condivisione degli obiettivi e degli strumenti per conseguirli. Vogliamo offrire un modello alternativo e nelle prossime settimane, assieme al candidato sindaco, daremo la possibilità a chi lo vorrà di partecipare alla discussione sfidante ed entusiasmante sulle proposte per la città di domani”.