Marcucci (Pd): “Centrodestra nel caos: M5S, Iv e Azione sostengano Raspini”

Creare un campo largo di sostegno attorno alla candidatura di Francesco Raspini. È questo l’auspicio del senatore del Partito democratico Andrea Marcucci, che esorta il Movimento 5 stelle, Italia Viva e Azione a superare le resistenze in essere.

“Il centrodestra fatica enormemente a trovare un candidato per Lucca, il centrosinistra ha l’occasione di creare un campo largo vero a sostegno di Francesco Raspini – sostiene Marcucci, commentando la situazione politica in vista delle prossime elezioni amministrative -. Spero che M5S, Italia Viva e Azione superino le resistenze in essere, e si uniscano nella scelta chiara che ha fatto il Pd. Dopo tanto parlarne, abbiamo proprio a Lucca la possibilità concreta di mettere insieme un vero campo largo e di vincere le elezioni”.