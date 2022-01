Vivere il centro storico e il sondaggio del Comune: “A che serve se già le segnalazioni vengono ignorate?”

“Che motivo c’era di organizzare un sondaggio per capire l’impressione che i cittadini hanno riguardo ai servizi offerti dall’amministrazione con particolare riferimento alla spazzatura?”. A chiederselo è il comitato Vivere il Centro Storico.

“Non vogliamo entrare nel merito se il sondaggio sia coerente o meno con i principi della legge – spiegano – ci basterebbe capire per quale motivo si intraprendono queste iniziative quando i cittadini, di loro iniziativa relazionano, come abbiamo fatto noi il 15 aprile 2019 e l’8 giugno 2020 all’allora assessore in carica Francesco Raspini, circa il problema dei rifiuti senza peraltro essere minimamente presi in considerazione. Nel 2019 dicevamo che, secondo i dati in nostro possesso, sistema Ambiente fatturava 25 milioni e però registrava un ammontare di 16 milioni di crediti non riscossi che venivano spalmati nelle bollette pagate dagli utenti onesti, con un costo di accantonamento di 1,30 milioni all’anno. Nel 2018 vennero accertati 2700 evasori per un importo di quasi due milioni di euro ci piacerebbe sapere se poi questi soldi sono stati riscossi o meno. Nel 2020, dopo la realizzazione dei cassonetti, costati 3 milioni di euro, evidenziammo le criticità di tale operazione che peraltro avevamo già preannunciato con largo anticipo”.

“Avevamo previsto – dice Vcs – che sarebbero diventati delle discariche abusive ed infatti è normale vedere sacchetti abbandonati al di fuori di questi, come abbiamo dimostrato con una esauriente relazione fotografica trasmessa al Comune prima e a tutti i consiglieri comunali poi. Il motivo per cui qualcuno non mette il sacchetto di spazzatura dentro il cassonetto? Molte possono essere le cause, può darsi che ciò sia dovuto al fatto che non tutti gli evasori totali sono stati censiti e quindi, oltre a pagare per quelli senza tessera, ci dobbiamo anche sorbire la visione della loro spazzatura, oppure il cassonetto è pieno nonostante il tanto decantato sistema di tele rilevazione che però non sembra essere molto efficace, o magari il problema è semplicemente dovuto al fatto che lo sportello non si apre o perché l’apertura è troppo piccola. I Garby sono stati installati perché la mattina alle 11 c’erano alcune decine di sacchetti di spazzatura sulla strada, mentre adesso ce ne sono centinaia e per tutto il giorno. Il classico esempio di quando il rimedio è peggiore del male”.

“Avevamo suggerito che, prima di spendere 3 milioni in cassonetti – conclude Vcs – si provasse a raccogliere la spazzatura alla sera dopo cena come si fa durante i Comics, visto che in quell’occasione di sacchetti a giro durante il giorno non se ne vedono, ma nessuno ha ritenuto di prenderci in considerazione. Non parliamo poi della raccolta dei rifiuti nei locali pubblici. Assistiamo a centinaia se non migliaia di cassonetti dati in comodato, brutti da vedersi e lasciati sulla strada hj24 in contravvenzione ad un regolamento confusionario che prevede l’esposizione dalle 20 alle 6, oppure dalle 12 alle 13, oppure dalle 18 alle 19 e che dovrebbe valere per tutti ad eccezione di 17 locali pubblici che invece sono autorizzati a lasciarli fuori tutto il giorno anche se non si capisce per quale motivo. In conclusione: a che serve fare un sondaggio quando i cittadini espongono autonomamente le loro osservazioni, si preoccupano di documentarle in maniera scientifica e ciononostante vengono ignorati?”.