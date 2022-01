Capezzoli (Idv): “Il campo largo proposto da Raspini? Un’apertura tardiva”

“La vostra apertura ad una coalizione coesa e più ampia, a nostro parere è tardiva e irraggiungibile”. Sono queste le parole che il coordinatore provinciale dell’Italia dei Valori Domenico Capezzoli rivolge al candidato sindaco del centrosinistra, Francesco Raspini, rifiutando l’idea di una coalizione allargata.

“Ci dovevate pensare prima – prosegue Capezzoli -, l’obiettivo era coinvolgere tutte le anime, a partire dal percorso per arrivare alle primarie, che voi avete mascherato di coalizione, ma si è trattato a tutti gli effetti una lotta interna ad un partito sempre di più in confusione. Un candidato sindaco che è stato per 10 anni assessore che ogni giorno ci racconta favole è perdente. Parla di ambiente, di sanità, di scuola, di strade e molto altro dimenticandosi che alcune di queste materie le aveva come assessore, prima all’ambiente e dopo ai lavori pubblici. Come mai non ha agito? Italia dei valori non farà parte di questa combriccola da strapazzo”.