Sul colle più alto, online l’incontro con Valdo Spini

Sul colle più alto. È questo il titolo del libro di Valdo Spini che sarà presentato giovedì (20 gennaio) online alle 21,15 su Zoom. L’incontro, organizzato dalla Partito democratico Versilia e dalla Conferenza delle donne democratiche, vuole ripercorrere la storia dell’elezione del Presidente della Repubblica in un momento cruciale come quello odierno.

Valdo Spini, in parlamento per otto legislature, ex ministro e vicesegretario del Psi, oggi presidente delle istituzioni culturali ha così dato la propria disponibilità per una conversazione da remoto sul tema. A introdurre l’incontro sarà Aldo Lasagna, mentre a moderare Chiara Sacchetti. Si potrà seguire la conversazione anche in diretta sulla pagina facebook della Conferenza donne democratiche Versilia.