Assi viari, Fantozzi e Martinelli (Fdi): “Un’opportunità di sviluppo per tutto il territorio”

“La priorità è liberare la circonvallazione di Lucca dal traffico e dallo smog”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi e il capogruppo in consiglio comunale Marco Martinelli rimarcano il loro sostegno al progetto degli assi viari e la “piena fiducia” nel commissario straordinario per l’opera.

“Gli assi viari rappresentano anche un’opportunità di sviluppo per tutto il territorio – proseguono gli esponenti Fd -. L’obiettivo deve essere quello di migliorare la scorrevolezza della viabilità evitando la concentrazione di tutto il traffico intorno alle Mura; realizzare un sistema infrastrutturale moderno ed efficiente incrementa la competitività del territorio, al servizio delle imprese, e migliora la qualità della vita delle persone. Ribadiamo la nostra piena fiducia nel commissario e nella capacità di coinvolgere le comunità interessate auspicando tempi rapidi per l’inizio dei lavori. Ci auguriamo che il commissario straordinario riesca a sbloccare definitivamente un’opera attesa da decenni, rimasta al palo a causa delle differenti vedute sul tracciato tra gli enti interessati, tutti a guida Pd. A ogni tornata elettorale, infatti, sono stati annunciati come imminenti dai vari esponenti del Partito democratico senza, però, mai diventare realtà nemmeno per la posa della prima pietra”.