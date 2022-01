Baccini (Italia Viva): “Assi viari, al Pd e in particolare ad Andreuccetti chiediamo coerenza”

Sugli assi viari Alberto Baccini, coordinatore di Italia Viva Lucca, stuzzica il neodelegato alle questioni viabilità e infrastrutture della Provincia, Patrizio Andreuccetti.

“Patrizio Andreuccetti – afferma Baccini – si troverà ad essere contemporaneamente: sindaco di Borgo a Mozzano, delegato della Provincia alle infrastrutture e alla viabilità della Piana di Lucca e della Valle del Serchio, segretario del Pd per Lucca, la piana, Valle del Serchio e Garfagnana. Siamo ansiosi di vedere come si comporterà il nuovo consigliere delegato su una vicenda come l’asse viario Ponte a Moriano – Casello autostradale di Capannori, ora che Anas sta accelerando per i lavori, dopo quasi tre anni di stop dovuti al blocco della Provincia di Lucca. Andreuccetti, che è amministratore preparato, difenderà gli interessi del suo Comune e di tutto il territorio della Valle del Serchio, accelerando sull’inizio dei lavori? Come segretario territoriale del Pd – si chiede ancora Baccini – si imporrà e difenderà gli interessi legittimi della Valle del Serchio e della Garfagnana ma anche della città di Lucca e della Piana, per debellare il traffico pesante da sotto le Mura e per allontanarlo dai centri abitati? Sono ormai tre anni che i lavori, già finanziati, dell’asse viario, Nord-Sud sono bloccati per una partita giocata fino ad oggi tutta in casa Pd”.

“Sono del Pd, infatti – incalza ancora Baccini -, tutti i sindaci dei Comuni interessati, il presidente della Provincia, l’assessore regionale lucchese ai trasporti della Toscana. I loro veti incrociati hanno bloccato l’indispensabile opera fino ad oggi, dove il governo Draghi ha nominato un commissario per permettere finalmente l’inizio dei lavori. Se possiamo dare un consiglio all’amico Andreuccetti, gli suggeriamo di non ascoltare eccessivamente le molteplici e variegate voci del suo partito e di spogliarsi, in questo caso, delle sue vesti di segretario politico per procedere speditamente verso la realizzazione di un’opera necessaria per le decine di migliaia di residenti e per le centinaia di aziende produttive che creano ricchezza e occupazione in una zona che rappresenta il secondo polo produttivo della Toscana dopo Firenze”. A lui chiediamo coerenza avendo fra l’altro il suo partito votato a favore in Senato per la nomina del Commissario proposta dal Governo, per lo sblocco dei lavori degli assi viari della Lucchesia”.