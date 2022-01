Puglia contro Baronti: “Vagli e Apuane, rilanciato il turismo e creato lavoro”

“In merito alle dichiarazioni apparse sulla stampa dall’esponente di Sinistra Italiana Eugenio Baronti, verso l’amministrazione comunale di Vagli, ove ha da ridire sulla possibilità di un accordo per chiudere un contenzioso decennale tra Asbuc e Comune di Vagli, evidenziando pure che a suo parere viene devastato il territorio a causa di uno sfruttamento selvaggio della montagna, vale la pena ricordare prima di tutto che quello che è stato fatto ha creato turismo e lavoro e ha portato il nome di Vagli alla ribalta nazionale”. A dirlo è Mario Puglia.

“Non sarà mica che Baronti adesso interviene su Vagli e sulle Alpi apuane in cerca di quella visibilità che ha perduto inesorabilmente dalle sue parti ovvero Capannori e dintorni? A Capannori – sottolinea Puglia – ha ricoperto l’incarico di amministratore delegato della società aereoporto, una società gestita talmente bene che si è arrivati a decretare lo stato di fallimento dell’aeroporto di Tassignano da parte del Tribunale di Lucca. Non riteniamo quindi che sia il caso che venga a darci lezioni su come si amministra e si tutela un territorio, le apuane sono un patrimonio conosciuto in tutto il mondo, e Vagli (vale la pena evidenziarlo di nuovo) un luogo portato alla ribalta anche nazionale, dove, al contrario, tutto quello che è stato fatto e realizzato ha portato sviluppo, lavoro e turismo”.