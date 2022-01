Passo indietro di Berlusconi per il Quirinale, rammarico di Mallegni

“Carissimo presidente, sono profondamente dispiaciuto della tua decisione”. È il senatore azzurro Massimo Mallegni a commentare, rammaricato, la decisione di Silvio Berlusconi di non candidarsi alla carica di capo dello Stato.

Il leader di Forza Italia, ieri (22 gennaio), ha infatti fatto un passo indietro e si è ritirato dalla corsa alla presidenza della Repubblica

“Come sempre – afferma Mallegni – la tua generosità va oltre quella degli altri e ancora una volta sacrifichi te stesso. Non credo che la tua decisione – che ovviamente rispetto – vada nell’interesse della nazione, perché tu saresti stato un grande presidente. Competente, disinteressato e capace di portare equilibrio in questo mare magnum di ambizioni personali, nanismo istituzionale e scarso senso dello Stato. Non credo che ci siano personalità alla tua altezza ma seguirò come sempre le tue indicazioni cercando di fare il meglio possibile. Sono onorato di far parte della tua squadra”.