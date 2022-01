Lucca, presentato il progetto di piscina ludico motoria

Una piscina ludico-motoria a Lucca. E’ questo il progetto che è stato presentato questa mattina (28 gennaio) nelle commissioni congiunte sociale e lavori pubblici. “Un progetto bello e accessibile, in un contesto che valorizza anche l’interazione con altre discipline, in particolare la pugilistica”, ha detto l’assessore Valeria Giglioli.

“Lo abbiamo presentato questa mattina, grazie alla disponibilità dell’architetto Gianluca Bacci che è venuto ad illustrarcelo in tutti i suoi dettagli. Credo che dobbiamo andare fieri di questa scelta: racconta bene come pensiamo Lucca, città di tutti e per tutti. Perché è bene aver chiaro che, per quanto siano aspetti fondamentali, la disabilità non richiede sempre e soltanto azioni di tipo riabilitativo o interventi di natura sanitaria. Perché limitarsi a pensare le persone con disabilità esclusivamente in termini di necessità di cura è un limite da superare al più presto. Perché sono tante le persone nella nostra città che hanno voglia e bisogno di fare ginnastica, magari prepararsi al parto o fare qualsivoglia altra attività in acqua. Una necessità che riguarda anche tante persone con disabilità, e per la quale è indispensabile uno spazio adeguato e dotato di alcune caratteristiche architettoniche e tecniche precise. È a questo bisogno con vogliamo rispondere. E lo facciamo con grande convinzione”.