Porcari, il sindaco uscente Leonardo Fornaciari verso una candidatura per il bis

A questo punto manca solo l’annuncio ufficiale. Ma con tutta probabilità Leonardo Fornaciari, attuale sindaco di Porcari, correrà per un secondo mandato.

Sono tanti i progetti da portare a compimento e che richiederebbero una prospettiva che va oltre i cinque anni di un solo mandato. Ecco che il primo cittadino, anche in diretta nella trasmissione di Noi Tv condotta da Egidio Conca non conferma né smentisce. Un ulteriore indizio che sarà lui il candidato per la lista civica di centrosinistra che dovrebbe confermare il nome di Viviamo Porcari anche per le prossime elezioni di primavera.

All’indomani della trasmissione tv non arrivano ulteriori conferme, ma la sensazione è che l’annuncio ufficiale possa arrivare a breve.

Tanti i temi da portare a compimento su questioni già messe in cantiere da questa consiliatura: la caserma dei Carabinieri in paese, la nuova scuola alle spalle del Comune, il rinnovo del piano strutturale e del piano operativo, una nuova vita per Villa Grassini, fra l’altro.

Anche il centrodestra, peraltro, inizia a muoversi per la scelta del candidato. Non dovrebbe essere, come sembrava in un primo periodo, l’attuale consigliere di opposizione Massimo Della Nina. La Porcari che Vogliamo, attuale gruppo di opposizione, punterebbe tutto sull’insegnante Rosetta Dan San Martino, ma per il momento si tratterebbe di voci non confermate.