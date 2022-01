Sergio Mattarella confermato alla presidenza della Repubblica

Sergio Mattarella è per il secondo mandato consecutivo il presidente della Repubblica italiana. È stato confermato oggi (29 gennaio) dal parlamento in seduta comune.

Ha superato con 759 voti il quorum di 505, la maggioranza assoluta degli aventi diritto. A non votare per la conferma del presidente uscente, in maniera dichiarata, Fratelli d’Italia, che ha convogliato le preferenze sul magistrato Carlo Nordio e gli ex grillini di L’Alternativa c’è che hanno continuato a votare Nino Di Matteo. Alcuni voti dispersi sono andati a Silvio Berlusconi e a Mario Draghi.

Fra i primi a intervenire il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani: “L’elezione di Sergio Mattarella è un risultato di straordinaria importanza per l’Italia e gli italiani. E’ stato un onore poter far parte dei Grandi elettori che con il loro voto hanno contribuito alla rielezione di un presidente che per i prossimi sette anni garantirà da un lato l’equilibrio dei poteri dello Stato e dall’altro un rapporto serio, corretto e di grande autorevolezza nei confronti di tutti i cittadini”.

“Devo dire – continua Giani – che mi ha fatto molto piacere, nell’incontro che ho avuto con lui nel pomeriggio insieme agli altri presidenti di Regione, rivedere sul suo volto lo stesso sorriso di quando ad ottobre ci siamo incontrati nel parco di San Rossore. In quell’occasione gli espressi la mia volontà di votarlo di nuovo ed oggi gliel’ho ripetuto. Sorridendo mi ha risposto che immaginava fosse un altro il suo compito, ma che era pronto a dare nuovamente la sua disponibilità nel momento in cui gli veniva chiesto. Rivolgo quindi a Sergio Mattarella i migliori auguri per il prossimo settennato. Credo che con la sua elezione l’Italia possa guardare con fiducia al futuro”.

“E mentre celebro la sua elezione – conclude il presidente Giani – ricordo che proprio questa mattina un altro grande politico molto legato alla Toscana, Giuliano Amato, è stato eletto presidente della Corte Costituzionale. Questo mi porta ad una riflessione finale. Il nostro paese è guidato da Sergio Mattarella come presidente della Repubblica; da Mario Draghi, figura di straordinaria competenza e autorevolezza anche a livello internazionale, come presidente del Consiglio; da Giuliano Amato, come garante dei principi costituzionali e delle leggi che ad essi devono sempre far riferimento. Credo che si debba essere orgogliosi di queste tre grandi figure istituzionali, che svolgeranno la loro funzione nell’interesse dell’Italia e degli italiani“.

“Ringraziamo Matteo Salvini per il grande lavoro profuso per giungere ad una soluzione nell’interesse dell’Italia e ci associamo al suo grazie al Presidente Mattarella per aver accettato la richiesta di ricandidarsi”. Lo sostiene il commissario della Lega Toscana l’onorevole Mario Lolini, a nome di tutti i rappresentanti istituzionali e militanti del Carroccio regionale, al termine della giornata che ha portato alla decisione di confermare Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica. “Sono state giornate dure in cui il nostro segretario ha cercato di essere sempre propositivo e recettivo. La scelta è stata quella di confermare il presidente Sergio Mattarella al Colle e Mario Draghi a Palazzo Chigi. Una decisione che conferma il senso di responsabilità della Lega nell’interesse del Paese. In questi giorni ho potuto apprezzare la dedizione e lo sforzo fatto dal senatore Salvini cui va il nostro ringraziamento. Chiusa la fase del Quirinale proseguirà quella del governo con la necessità di tornare immediatamente al lavoro per dare risposte e soluzioni agli italiani. Matteo Salvini ha ben chiare le necessità del paese, così come i nostri ministri ed esponenti di governo. Adesso è il momento della responsabilità e della concretezza e questo è ciò che ci ha sempre guidato in questi giorni con grande compattezza, visto che i 208 grandi elettori della Lega non hanno mai tradito il loro mandato. Anche questa è la forza della leadership di Matteo Salvini che ci guida e ci indirizza, nonostante gli attacchi gratuiti e ingenerosi che in queste ore ha subito da parte di alcuni opinionisti e avversari politici”.

Unanime la soddisfazione in campo istituzionale a livello locale per la nomina del presidente Mattarella.

“Lucca Civica – si legge in una nota a firma del gruppo consiliare – è soddisfatta della rielezione come Capo dello Stato di Sergio Mattarella, a cui va il nostro profondo ringraziamento. Questa scelta indica, purtroppo, un parlamento profondamente diviso e incapace di scegliere un altro successore al Quirinale. Quindi si è reso necessario chiedere al presidente uscente un secondo mandato. È stata scelta la continuità su una figura di altissimo profilo e apprezzata da tutta popolazione, ma che aveva chiesto, inizialmente, di non essere ricandidata. Questa rielezione segnala inoltre, e lo diciamo con preoccupazione, un centrodestra totalmente allo sbando, a livello nazionale come locale. È stato uno spettacolo indecoroso assistere, in occasione dell’elezione del presidente della Repubblica, allo scontro fratricida dentro le forze della destra. Le quali, inizialmente, erano così convinte della propria autosufficienza da cercare di eleggere da sole il nuovo Capo dello Stato”.

“Invece ostilità reciproche, veti nascosti e opacità – commentano da Lucca Civica – hanno condotto al crollo dei voti nel segreto dell’urna. È stata impressionante soprattutto la debacle avvenuta per la seconda carica dello Stato, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Questa situazione è speculare alle divisioni che registriamo a livello locale, con candidati a sindaco proposti da una forza politica, e sconfessati pubblicamente dai sedicenti alleati. Una brutta immagine che fa crollare la credibilità di chi vorrebbe governare una città o un paese. Questo ci preoccupa. La nostra democrazia ha bisogno di forze politiche che sappiano gestire i passaggi istituzionali: questo vale anche per i nostri avversari. Auspichiamo che gli eventi di questi mesi siano di insegnamento per una vera maturazione democratica di tutto il quadro politico. Noi, dal canto nostro, andiamo avanti con il nostro percorso sancito democraticamente con le primarie nel dicembre 2021, in vista del rinnovo elettorale delle istituzioni cittadine nel 2022. C’è un grande bisogno di politica, fatta bene, con entusiasmo e rispetto delle regole“.