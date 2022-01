“Basta scempi nei quartieri”, il comitato di S. Concordio lancia la lista civica

Anche il comitato Per San Concordio che da tempo si batte contro i progetti dei quartieri social scenderà in campo alle prossime elezioni amministrative a Lucca, con una lista civica, “per il verde, l’identità ed il decoro dei quartieri”, dicono i promotori.

L’intenzione è quella di proporsi come una alternativa alle politiche della giunta uscente: “L’amministrazione Tambellini, con i quartieri social, ha costruito a S. Concordio opere faraoniche, inutili e pretenziose, come la piazza coperta e la galleria coperta, imposte a forza contro il volere della cittadinanza che ha cercato di opporsi in tutti i modi, tra cui 4 petizioni, sottoscritte da migliaia di cittadini, a cui il Comune non ha mai risposto. Ha gettato nel quartiere migliaia di tonnellate di cemento armato e ha distrutto migliaia di metri quadri di terreno prativo e boschivo, solo perché non poteva modificare i progetti presentati, pena la perdita dei finanziamenti”.

“Ulteriori colate di cemento sono state annunciate – va avanti il comitato -, sia con il piano operativo, dove è prevista la costruzione di nuovi condomini e di nuovi immobili commerciali, in ben dieci delle residue aree verdi del quartiere, sia con i progetti del piano Pinqua, che prevede la costruzione di superflue case popolari all’ex Borella, alla ex Gesam e, in ultimo, con la costruzione della scuola innovativa in via Nottolini, doppione inutile della scuola esistente a 200 metri. Non ha affrontato i problemi del traffico e dell’ingorgo quotidiano delle strade centrali e residenziali del quartiere, ove l’inquinamento è alle stelle e ove transitare in bicicletta è un suicidio, ma si preoccupa piuttosto di asfaltare, ad uso dei turisti, una ciclovia sotto gli Archi del Nottolini”.

“Per tutti questi motivi – si aggiunge -, l’astensionismo in questo quartiere sarà altissimo: se chiedete in giro, la maggior parte vi risponderà che non andrà più a votare, disgustata da questa maggioranza che ha distrutto quanto ci poteva essere di bello in questo quartiere e che non ha mantenuto le promesse. Per questo, abbiamo intenzione di provare a scendere in campo in prima persona, con una lista civica che raccolga le idee e le persone che hanno dedicato questi ultimi anni a cercare di salvare il loro quartiere dagli scempi. Una lista fuori dai partiti che possa dare una speranza ai tantissimi elettori delusi e traditi dalle scelte di chi ha governato negli ultimi dieci anni. Non abbiamo alcun pregiudizio ideologico e auspichiamo la formazione di una larga coalizione che condivida il nostro programma e vinca al ballottaggio. Baseremo la nostra azione amministrativa sulla conoscenza, e anteporremo rigorose argomentazioni alle narrazioni, contraddette dai fatti, di cui è invece stata prodiga l’amministrazione uscente. Proporremo il ripristino delle Circoscrizioni , affinché i cittadini siano ascoltati per i progetti che li riguardano. Mai più vorremmo vedere una partecipazione, pilotata e intesa come mera informazione di decisioni già assunte e immodificabili, come quella che ha contraddistinto i sedicenti percorsi partecipativi dei Quartieri Social. Abbiamo un programma elettorale preciso in 12 punti e volentieri vorremmo condividerlo con chi vorrà unirsi con noi in una larga coalizione che voglia battere i candidati che rappresentano la continuità con l’attuale amministrazione e che voglia riportare nei nostri quartieri la bellezza, l’identità ed il decoro perduti”.