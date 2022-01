Borselli lascia SìAmo Lucca per Raspini, Bonturi (Pd): “Segno di inclusività del nostro percorso”

“Un segnale di vitalità per il centrosinistra, che dimostra capacità attrattiva e apertura, un ulteriore segnale negativo per il centrodestra lucchese, sempre più avviluppato su se stesso”. Arriva a stretto giro il commento del Partito democratico – attraverso le parole del segretario comunale Renato Bonturi – alle dichiarazioni della consigliera comunale Serena Borselli, la quale ha annunciato la sua intenzione di lasciare il gruppo di SìAmoLucca per aderire al progetto di Francesco Raspini, candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni amministrative.

“Come Partito Democratico lucchese abbiamo dichiarato sin dal principio del lavoro per la costruzione della coalizione che il nostro progetto sarebbe stato improntato all’apertura e all’inclusività, chiamando al confronto in modo trasparente tutte le forze operanti nel campo progressista, moderato e riformista – prosegue Bonturi -. Questa ultima adesione ci conferma sulla bontà del percorso intrapreso e ci spinge a proseguire sulla strada del dialogo con tutti coloro che hanno a cuore il futuro della città, togliendo argomentazioni a chi utilizza l’alibi del mancato coinvolgimento per perseguire logiche poco chiare”.

“Della consigliera Borselli abbiamo sempre apprezzato la correttezza e l’onestà intellettuale, pur nel confronto che ci ha visto su versanti politici diversi all’interno della dinamica consiliare. Siamo felici che abbia manifestato un segnale importante di apprezzamento per il lavoro che stiamo portando avanti, dimostrando coraggio e autonomia non scontati. Adesso ci attende il lavoro per la stesura del programma elettorale, che avverrà in modo partecipato. Sarà un percorso avvincente e ambizioso, per questo – conclude Bonturi – chiamiamo alla mobilitazione tutti i soggetti politici e i cittadini interessati a dare un contributo senza pregiudizi alla costruzione delle linee guida del prossimo mandato amministrativo”.