Saranno Marta Glenda Lugano e Luca Fidia Pardini i due coportavoce della Federazione di Europa Verde – Verdi Lucca. Sono stati scelti ieri (30 gennaio) durante l’assemblea provinciale che ha nominato l’esecutivo, completato da Luca Leonardi, Eros Tetti e Valeria Vitiello.

“Siamo davvero felici e onorati di accettare questo incarico per la ricostituzione della Federazione di Europa Verde – Verdi sul territorio lucchese – dichiarano Lugano e Pardini – l’unico partito a livello nazionale ed europeo che fa dell’ecologismo il centro della propria azione politica. Dopo una giornata dove i partiti sembrano essere arrivati al loro minimo storico di credibilità, con l’incapacità di trovare una quadra per l’elezione di un nuovo presidente della Repubblica, ci piacerebbe che questa la costituzione della federazione lucchese mandasse un segnale positivo a tutte quelle energie e quelle personalità presenti nella realtà lucchese, che capiscono che l’inerzia su cui si sta muovendo l’attuale società non va, ed è totalmente inadeguata ad affrontare le sfide che ci attendono in futuro, prima tra tutte la lotta alla crisi climatica”.

“Serve un reale cambio di paradigma di benessere e di sviluppo, e ieri – aggiungono dalla Federazione – abbiamo toccato tanti argomenti cruciali per il territorio lucchese, dal rapporto tra la città e la campagna (e la montagna) che deve trovare un nuovo equilibrio per evitare la morte definitiva delle zone rurali; all’urbanistica sul territorio della Piana di Lucca e non solo, dove si deve invertire una tendenza alla cementificazione sempre più pressante, censendo e riutilizzando gli immobili in disuso, ma anche creando nuove aree verdi funzionali al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2030 e alla lotta all’inquinamento e alla cattiva qualità dell’aria che incide negativamente sulla salute dei cittadini, come prevede la nostra proposta recentemente accettata dall’amministrazione comunale. Un ulteriore capitolo fondamentale è la tutela della biodiversità e dei pochi ecosistemi protetti come la riserva della Lecciona nel parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, sulla quale stiamo lavorando anche a livello nazionale ed europeo”.

“Per ottenere questi risultati – concludono i co-portavoce – sarà fondamentale anche ricucire il tessuto sociale, tra generazioni giovani e meno giovani, tra lavoratori privati, pubblici e pensionati, in senso cooperativo e solidale, piuttosto che competitivo. La lotta alla crisi climatica è infatti strettamente collegata alla questione lavoro, e dovrebbe portare alla generazione di nuovi posti di lavoro davvero green e utili alla società. E’ con questa forte intenzione che guardiamo alle prossime elezioni amministrative di Lucca, ma anche di Camaiore, Porcari, Bagni di Lucca e Forte dei Marmi: elezioni che ci vedranno presenti e determinati a far pesare le nostre idee e le nostre proposte nel governo dei territori”.