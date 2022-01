Impegno civico per Lucca: “La riconferma di Mattarella una sconfitta per la politica”

La riconferma di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica? Per Impegno civico per Lucca una sconfitta della politica.

“Premesso che – si commenta in una nota – è doveroso ringraziare l’uomo e ciò che ha rappresentato e rappresenta, non si può negare che la recente rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica ha di fatto certificato la sconfitta dell’attuale classe politica, incapace di trovare una soluzione a questo stallo istituzionale, avendone avuto peraltro tutto il tempo necessario per accordarsi su eventuali alternative. I riflessi sulle politiche locali da parte dei partiti usuali, alla luce di questi ultimi avvenimenti riguarderanno probabilmente l’incapacità di evadere la domanda di rappresentanza, nel prendere decisioni tempestive in una fase storica che richiede di intervenire sulle criticità strutturali del Paese (pensiamo a scuola, socio-sanitario, infrastrutture, mobilità, occupazione), soprattutto a livello locale”.

“Per questo Impegno Civico per Lucca, organizzazione di area liberal-democratica progressista crede molto nell’etica politica, nella formazione di chi amministra la res publica, nella partecipazione e nell’ascolto, nella concretezza, nella competenza, nella trasparenza, ritenendo che occorra ripartire dalle fondamenta per costruire una casa accogliente e con basi solide. Impegno Civico per Lucca crede che – prosegue la nota – ci sia uno spazio aperto nell’area moderata, in particolare quella civica, ed è disponibile a collaborare con tutti quanti, alla pari, purché all’interno dell’area liberal democratica progressista e partendo dalle idee, perché se le idee non collimano si tratta solo di attribuzione di status”.