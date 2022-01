Poste, Fantozzi (Fdi): “Regione solleciti nuove assunzioni”

Da domani (1 febbraio) servirà il green pass anche per entrare alle poste. Ma è proprio qui che, nelle ultime settimane si stanno verificando disservizi dovuti alla carenza di personale. Sul fatto interviene il consigliere regione di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi che chiede alla Regione un incontro con Poste Italiane per sollecitare nuove assunzioni.

“La situazione è al collasso, inaccettabile visto che il servizio postale è un servizio essenziale per i cittadini – spiega Fantozzi -. La Regione deve sollecitare Poste Italiane perché risolva la grave carenza di personale negli uffici postali della Toscana e della provincia di Lucca. I dipendenti presenti allo sportello devono fare i conti con turni massacranti e con aggressioni da parte dei clienti, le gravi criticità negli uffici postali sono dovute ad un’annosa carenza di personale e i ripetuti disservizi che si stanno creando si scaricano sui cittadini. Ai tanti pensionamenti si sono sommate le assenze legate al Covid. Da domani, 1 febbraio, sarà obbligatorio il green pass per accedere negli uffici postali, servono maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine. Il servizio pubblico va garantito e con esso va garantita anche l’incolumità degli impiegati. Sta all’azienda Poste risolvere una carenza di personale ormai endemica. Ai cittadini vanno garantiti i servizi e gli operatori postali non possono essere abbandonati alle polemiche”.