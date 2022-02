Centrodestra, anche Leone si sfila: “Io candidato? Non l’ho mai chiesto né mi è stato proposto”

Se a gennaio inoltrato sembrava che il nome del centrodestra per Lucca 2022 potesse convergere sull’ex assessore e vicesindaco sotto l’amministrazione Fazzi, Luca Leone, oggi anche questa ipotesi sembra sfumare.

È infatti lo stesso capo di gabinetto del sindaco di Pisa a mettere la pietra sopra una sua possibile candidatura per le prossime elezioni comunali. E lo fa in risposta al senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, che in questi giorni, dopo aver scaricato Mario Pardini – che proprio oggi (1 febbraio) ha presentato la lista di Lucca 2032 – ha bocciato anche il nome di Luca Leone, definendolo “un ottimo dirigente” ma, in sostanza, non un politico.

“In questi giorni sembra che sia spesso nei pensieri del senatore Mallegni – ha scritto Leone sui social -. Non so se preoccuparmi o esserne felice, ma nell’incertezza prendo volentieri i complimenti che mi fa: un ‘bravo ragazzo’ e un ‘ottimo dirigente pubblico’, definizione che mi lusinga perché riconosce la serietà e l’impegno del mio percorso professionale. Il senatore invece non era nei miei pensieri, ma visto le carinerie che mi riserva mi sembra giusto ricambiare e togliergli subito alcuni dubbi“.

E qui quello che ha tutta l’aria di far sfumare, definitivamente, quello che fino a qualche settimana sembrava uno dei pochi nomi – se non il solo – apparentemente in grado di mettere d’accordo Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Almeno fino a ieri, quando anche il gruppo consiliare Fdi di Lucca, ha detto ‘no’ all’ipotesi di una candidatura di Luca Leone, ‘reo’, secondo alcuni, di avere eccessive simpatie centriste.

“Il mio nome, come possibile candidato a Lucca, gira da tempo perché uscito da un tavolo locale del centrodestra – spiega Leone -. Tavolo a cui io non ho mai partecipato a differenza degli esponenti lucchesi del partito del senatore Mallegni. Non mi sono mai proposto e non ho ricevuto alcuna richiesta formale, per cui non ho mai potuto dire sì o no. Mi risulta che il tavolo non sia mai giunto a una conclusione. Mi si vuole etichettare secondo la propria convenienza, ma non ho in tasca tessere di partito e continuo ad essere quello che sono sempre stato: un moderato europeista che ama molto la sua città. La politica è un’altra cosa? Sono d’accordo con lui, ma le nostre opinioni contano poco”.