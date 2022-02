Elezioni per il Quirinale, il giorno dopo: da Sinistra con un dibattito sui nuovi scenari

Elezioni per il Quirinale, il giorno dopo. Nel giorno dell’insediamento del confermato presidente Mattarella, l’associazione Sinistra con organizza un dibattito online, per riflettere su quanto è accaduto durante la settimana degli scrutini e sulle prospettive che si aprono adesso.

L’appuntamento, aperto a tutte le persone interessate, è per giovedì prossimo (3 febbraio) alle 21 su piattaforma zoom. Interverranno Valdo Spini, autore del libro Sul Colle più alto, il segretario della Cgil di Lucca Rossano Rossi, Daniela Lastri di Sinistra civica ecologista della Toscana e il professor Massimo Cellai. A coordinare l’incontro, il capogruppo Daniele Bianucci. Per chiedere il link per partecipare, o per ricevere informazioni, si può inviare una mail a sinistracon@gmail.com o telefonare al numero 334 8071351.

“Prima delle votazioni, abbiamo organizzato al Mercato del Carmine la presentazione del libro del professor Spini, alla quale hanno partecipato più di cento persone – spiega Sinistra con –. Sono stati proprio alcuni dei partecipanti a chiederci di prevedere un nuovo momento di confronto, per aprire una discussione su quanto è accaduto nel corso di una settimana per molti versi complessa e anche tormentata, e per provare a capire insieme quali sono gli scenari politici che si aprono adesso. Abbiamo quindi in mente un dibattito aperto, in cui tutti i partecipanti potranno dire la propria: un po’ insomma, come si faceva una volta nelle sedi dei partiti, quando ancora esistevano spazio e momenti per una condivisione collettiva dei principali avvenimenti politici”.