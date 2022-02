Sicurezza sul lavoro, il consiglio comunale di Lucca chiede un cambio di passo

La sicurezza sul lavoro, l’impegno a prevenire gli infortuni e le morti bianche: sono questi i temi su cui ancora una volta questa sera (1 febbraio) il consiglio comunale di Lucca ha acceso i riflettori.

Durante la seduta, infatti, è stata approvata, all’unanimità la mozione presentata dai consiglieri Roberto Guidotti, Alessia Angelini e Cristina Petretti (Pd) per richiedere al sindaco e alla giunta di “attivarsi presso gli altri Comuni del territorio e nei confronti dei livelli istituzionali sovraordinati, nel rispetto delle competenze di ciascuno, per sostenere una strategia di promozione finalizzata al miglioramento della sicurezza sul lavoro“.

“Questa è una mozione a cui tengo particolarmente e tragicamente – afferma il capogruppo Pd Roberto Guidotti -, dolorosamente sempre di attualità. Purtroppo anche oggi ci sono stati 3 morti sul lavoro, tutto questo nonostante le leggi, le normative. Martiri che ci hanno lasciato facendo il proprio lavoro o, addirittura, uno stage di alternanza di scuola-lavoro. Ad ogni perdita provo uno stato di tristezza e impotenza, l’ennesima sconfitta personale e di un sistema. Adesso non abbiamo più scusanti, è necessario un cambio di passo di tutte le componenti del lavoro. Tutti insieme, uniti, per rendere più sicuri i luoghi del lavoro. Mettendo al centro il rispetto della vita delle persone. Un cambio di passo anche da parte della politica, che deve mettere al centro della propria agenda il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il percorso della cultura della sicurezza deve cominciare dalle scuole. Servono gruppi di lavoro per dar vita a un percorso virtuoso sul tema. Dobbiamo dare il nostro piccolo contributo, ma determinante, per migliorare le condizioni sul lavoro”.

Critico il consigliere M5s Massimiliano Bindocci: “Voterò favorevole, ma una cosa deve essere chiara. La situazione di oggi è la diretta conseguenza di quello che è stato seminato in questi anni sul mondo del lavoro. La situazione è drammatica, qui servono investimenti in controlli”.

“Oggi il lavoro spesso viene improvvisato – afferma il sindaco Alessandro Tambellini -, spesso grazie alla precarietà. La formazione al lavoro è un processo abbastanza lungo, non ci si improvvisa carpentieri dall’oggi al domani. Le attività hanno bisogno di formazione. Noi con questa mozione tentiamo di dare il nostro piccolo contributo. Bisogna rafforzare il sistema di vigilanza. Va riscoperta un’etica nell’economia. La persona non è un oggetto”.

Durante la seduta di questa sera è arrivato anche l’ok – con 22 voti favorevoli, 2 astenuti e 3 consiglieri usciti durante la votazione (Barsanti, Martinelli e Minniti) – alle modifiche allo statuto di Geal. “Una pratica che riguarda la modifica di 3 articoli – spiega l’assessore Giovanni Lemucchi -. Sono modifiche prettamente tecniche”.

Il consigliere M5s Massimiliano Bindocci annuncia il voto favorevole e aggiunge: “L’acqua dovrebbe essere pubblica, è un bene essenziale per la vita. È un percorso complicato e oneroso, ma auspico che si arriva ad un ritorno della gestione pubblica dell’acqua”.

Bocciata (20 contrari, 4 favorevoli e 2 astenuti) la mozione presentata dal consigliere della Lega Giovanni Minniti contro la revisione delle rendite catastali.