Balneazione, Fantozzi (Fdi): “La Regione investa sui depuratori della Versilia”

“La Regione investa sui depuratori della Versilia, programmi interventi in vista della stagione estiva”. A chiederlo sono il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi e la coordinatrice regionale dei dipartimenti tematici di Fdi Marina Staccioli.

“Ogni anno bagnanti e turisti che affollano la Versilia si ritrovano a fare i conti con i divieti di balneazione a causa del cattivo funzionamento dei depuratori, da Camaiore a Pietrasanta, da Forte dei Marmi a Seravezza a Viareggio – proseguono gli esponenti Fdi -. Non è una buona pubblicità per l’intera Versilia. Chiediamo alla Regione di investire per migliorare e modernizzare il sistema di depurazione della costa e, visto, che siamo a febbraio programmare interventi in vista della stagione estiva. Il Piano ambientale regionale 2010-2015 prevedeva nuove fognature e depuratori ma da allora poco o niente è stato fatto per mettere i depuratori a norma ed evitare frequenti sversamenti nei vari fossi che poi vanno a confluire in mare. Già la scorsa estate con un atto avevamo impegnato la Giunta toscana verso gli enti gestori per realizzare, là dove manca, la rete fognaria e di depurazione e, dove invece è presente, per ammodernarla”.

“Si registrano irregolarità a ripetizione negli impianti di Viareggio, Pietrasanta, Camaiore, Seravezza, l’ambiente e il mare vanno difesi. Alla Regione chiediamo investimenti e controlli per preservare le nostre acque e lo stato dei nostri territori. I depuratori devono essere totalmente efficaci e non possono continuare a rilasciare batteri portati dalle fognature. Dato che il settore balneare è trainante per la Versilia, non possiamo permetterci ripetuti divieti di balneazione. La rabbia dei cittadini e delle attività turistiche deriva proprio dal fatto che, a oggi, gli enti gestori tanti depuratori non li hanno ancora realizzati tra Versilia e provincia di Massa Carrara. E quelli presenti sono vecchi, in Versilia, ad esempio, manca la terza vasca – ricordano Fantozzi e Staccioli -. Senza dimenticare che gli utenti pagano bollette dell’acqua molto alte ma si ritrovano senza servizi”.