Elezioni 2022, Del Ghingaro: “Trasversalità di idee e civismo per me sono un valore”

Del Ghingaro sì o Del Ghingaro no? L’ipotesi di una possibile candidatura per Lucca è ormai sulla bocca di tutti, soprattutto dei possibili avversari politici. E il sindaco di Viareggio, al momento in quarantena per Covid, interviene sulle numerose sollecitazioni e soprattutto sulle critiche alla vera o presunta trasversalità della sua candidatura.

“Se c’è una cosa che ho imparato in tanti anni da sindaco – dice – è l’importanza di essere libero: essere svincolato dagli obblighi di partito, per me, è fondamentale per guidare una comunità. L’ho sempre pensato, per questo un paio di volte, l’unico partito al quale sono stato iscritto, il Pd, mi ha gentilmente accompagnato alla porta. Un sindaco come me non può e non deve avere condizionamenti di sorta nella propria azione amministrativa, non deve avere vincoli di schieramento, non può essere indirizzato da qualcuno, per motivi “superiori”. Prima per me vengono sempre gli interessi generali della città che amministro e non li circoscrivo mai agli schieramenti, ma solo ed esclusivamente al bene dei cittadini”.

“Questo – dice Del Ghingaro – non vuol dire non avere ideali e principi chiari e netti: tutti conoscono i miei e ne sono strenuo difensore. Non significa nemmeno non riconoscere il ruolo fondamentale dei partiti nella vita sociale di una comunità, tutt’altro. Ma per il mio carattere e la mia sensibilità prima viene l’amministrare, perché amministrando bene si fa politica, quella sana e bella che fa le cose, che rende concreto il pensiero, che trasforma il territorio, che apre porte sul futuro. Ecco perché per me la trasversalità è un valore, perché non è nel mio caso trasversalità partitica, ma trasversalità di idee, di sollecitazioni, di interessi, che hanno come unica finalità il miglioramento della comunità. Non sono solito dire no o sì a prescindere, a seconda da quale parte arrivi una proposta: se non mi piace la lascio cadere, se m’intriga ci lavoro e mi impegno”.

“Nelle comunità locali – dice ancora – le differenze politiche sono assolutamente più sfumate, mescolate alle conoscenze personali, alle frequentazioni, alle abitudini, per questo è sempre bene avere orecchio fino e naso lungo, per intercettare qualsiasi tipo di sussurro o di profumo utile alla città, prescindendo dal colore del mittente. Qualcuno tutto questo lo chiama civismo, io non so se sia l’appellativo giusto, so solo che col mio modo di governare ha funzionato e funziona, continuando a lasciare tracce evidenti. Non so se il civismo rende liberi, so solo che ho sempre pagato a caro prezzo la mia libertà, ma son contento di aver fatto questa scelta, che continuerò a fare ovunque, e se, continuerò a governare“.