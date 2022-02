Bagni di Lucca verso il voto, Cambiamo: “Pieno appoggio alla candidatura di Paolo Bianchi”

Si avvicinano le elezioni amministrative nel comune di Bagni di Lucca. Anche i dirigenti di Cambiamo! scendono in campo appoggiando la candidatura a sindaco di Paolo Bianchi, che si presenterà con una lista civica trasversale nell’interesse esclusivo della cittadinanza.

Una svolta dopo l’appoggio alla candidatura di Claudio Gemignani, leader di Un futuro per Bagni di Lucca, con Cambiamo! che sceglie di schierarsi su un altro candidato a seguito delle trattative in corso nel centrodestra.

“Cambiamo! – afferma Simone Simonini – è una realtà che sta vivendo una sua evoluzione nazionale insieme ad altre forze politiche. Parlare di politica partitica per noi in questo momento diventa molto difficile, in quanto lo scenario politico tra qualche mese sarà totalmente diverso da come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi”.

Dello stesso parere Roberto Andreotti: “Bagni di Lucca ha bisogno di una rinfrescata con volti nuovi che possono spezzare l’apatia delle ultime amministrazioni. Per questo anche in virtù di ciò che sta accadendo negli altri schieramenti, sono fortemente convinto che Paolo Bianchi rappresenti questo cambiamento. Spero vivamente che questo progetto vada ben al di là degli ideali politici, e delle bizze per le poltrone. Noi scegliamo il progetto di Bianchi, perché sarà rivolto al bene esclusivo della collettività allargando al massimo la partecipazione della cittadinanza”.