Licenziamenti alla Latte San Ginese, Rifondazione Comunista: “Al fianco dei lavoratori”

Licenziamenti alla Latte San Ginese, interviene anche Rifondazione Comunista di Lucca.

“Rifondazione Comunista di Lucca esprime la sua solidarietà ai 26 lavoratori licenziati dalla ditta Arborea, ex San Ginese, storica azienda del latte. I fatti sono noti ma è bene precisare che Arborea in questi pochi anni ha fatto cose inaccettabili: oltre le modalità di comunicazione dei licenziamenti, ha dimostrato di avere acquistato la ditta San Ginese solo per impadronirsi del ‘logo’ senza un piano di rilancio della produzione, anzi distruggendo la filiera degli allevatori locali, imponendo prezzi inferiori al costo di produzione del latte, immiserendo una filiera locale di qualità. Ed ora vorrebbe fuggire lasciando disoccupazione. Insorgiamo!”.

“La vicenda – proseguono – ripropone un copione che ormai abbiamo visto in tante situazioni in tutta Italia. La delocalizzazione di una fabbrica è una procedura usata da multinazionali e aziende di varie dimensioni. Anche alla Gkn è stata fatta la stessa operazione. Grave è la responsabilità del governo che non ha provveduto a far approvare una legge scritta da giuristi democratici e lavoratori della Gkn per impedire le delocalizzazioni. Da molto tempo Rifondazione si oppone ai meccanismi selvaggi di questa economia neoliberista e propone un intervento diretto dello stato per favorire la riconversione delle aziende attraverso cooperative dei dipendenti che le rilevano e ne prendono la conduzione. Siamo al fianco dei lavoratori licenziati da Arborea e sosterremo tutte le iniziative che prenderanno per difendere i loro posti di lavoro”.