Negativo al Covid, il sindaco di Viareggio Del Ghingaro torna all’attività politica e amministrativa in presenza

Torna ‘libero’ dopo due settimane fra quarantena e contagio dal coronavirus il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro. E riprende l’attività politica e amministrativa in presenza in attesa delle scelte che lo attendono anche in vista della prossima tornata di amministrative a Lucca.

“Ci voleva giusto questo virus malefico – commenta sui social – prima con la quarantena, poi con la positività a farmi provare l’ebbrezza della sosta. Che poi a dire il vero piena sosta non è mai stata, perché ho lavorato lo stesso, ma il solo non uscire, non prendere la macchina, non fare appuntamenti se non in remoto, mi ha fatto conoscere un ritmo diverso, che non credevo esistesse, o che forse avevo semplicemente dimenticato.

Da oggi riparto, col foglio di via che mi ha consegnato una gentile ragazza con gli occhi allegri, che da sotto la mascherina, ha apostrofato il mio sguardo interrogativo con un secco e inequivocabile: negativo! Quindi parentesi chiusa, mi rituffo nelle voci, negli incontri, nei pugni toccati a salutare, nelle ricerca di uno spazio libero in agenda, nei vediamoci che è urgente, nei Ti rubo solo cinque minuti e soprattutto nei Non torni mai, Non sei mai a casa, con allegati sensi di colpa e la perenne sensazione di avere sempre qualcosa di incompiuto di cui occuparmi, per non svegliarmi di notte e pensarci”.

“Sostituisco col lasciapassare di un foglio precompilato – conclude Del Ghingaro – la grande paura di stare male alla somma delle piccole altre paure quotidiane, che se guardate da dietro una finestra convalescente appaiono così stupide e effimere da far sorridere. Sono certo che da domani invece torneranno a trovarmi tutti i miei piccoli demoni di ogni giorno e mi farò sopraffare come sempre dall’inutilità delle cose da fare, che sembreranno singolarmente determinanti per l’esistenza stessa di ogni interlocutore e soprattutto, pensate quanto sono scemo, perfino della mia”.

Dal punto di vista della comunicazione uno dei primi atti è stato il cambiamento dell’immagine di copertina su Facebook: ha inserito una foto de ‘I bari’ di Caravaggio. Amore per l’arte o un messaggio politico verso qualcuno?