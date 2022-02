“Oggi partiamo e ancora una volta andiamo a vincere”, inizia da Ponte a Moriano la corsa di Francesco Raspini verso le elezioni

“Oggi partiamo e ancora una volta andiamo a vincere”. È un Francesco Raspini convinto del percorso intrapreso quello che questa mattina (5 febbraio) ha dato ufficialmente il via alla sua campagna elettorale inaugurando la sede del suo comitato a Ponte a Moriano.

Erano in tanti, amici e simpatizzanti, per il taglio del nastro virtuale di una corsa destinata ad arrivare fino a primavera inoltrata. C’è il sindaco, Alessandro Tambellini, ci sono tanti consiglieri e assessori di maggioranza, i vertici locali dei partiti (fra gli altri l’assessore regionale Stefano Baccelli, Renato Bonturi e i consiglieri regionali Valentina Mercanti e Mario Puppa per il Pd ed Enrico Cecchetti per Sinistra Con), ma anche il sindaco di Capannori Luca Menesini, di Porcari Leonardo Fornaciari, di Pescaglia Andrea Bonfanti e di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti e il segretario provinciale della Cgil Rossano Rossi. Presente anche l’ex sfidante alle primarie, l’assessora Ilaria Vietina, ringraziata in particolare per il lavoro sui patti di cittadinanza.



Raspini ha illustrato il suo percorso, il suo metodo e il suo impegno, ringraziando più volte il sindaco uscente Alessandro Tambellini. Ha anche parlato del possibile allargamento della coalizione: “Siamo aperti a tutti – ha detto – ma non a chi pensa solo alla propria ambizione personale e non al bene di Lucca”.

Non è mancata anche qualche frecciata agli avversari politici, già emersi o solo presunti. Raspini sottolinea l’importanza dell’amore per la città “che non si dichiara con un post su Facebook o con le interviste, ma lavorando per il bene della città con le proposte e i progetti concreti”. Tanti gli esempi portati dall’attuale assessore ai lavori pubblici, fra i quali proprio la riqualificazione del centro di Ponte a Moriano e l’obiettivo delle celebrazioni dei centenari pucciniani “per cui – ha detto – Lucca non può e non deve sentirsi inferiore a nessuno”.

