Centrodestra, Luciano Fazzi frena: “Io candidato sindaco? No, grazie”

Il suo nome era stato indicato da Forza Italia, e in particolare dal senatore Massimo Mallegni, con l’obiettivo di far superare al centrodestra l’impasse della scelta del candidato sindaco. E, invece, ha ottenuto l’effetto contrario trasformandosi – la metafora è particolarmente calzante – in una sorta di boomerang. Perché in poche ore, un altro nome è “bruciato” e si deve ricominciare da capo.

A spegnere l’incendio di facili entusiasmi a cui si era forse troppo frettolosamente lasciato andare chi nella coalizione di centrodestra pensava che quello di Luciano Fazzi, attualmente assessore al bilancio del Comune di Siena, potesse essere il nome giusto, deve leccarsi già le ferite.

E’ lo stesso Fazzi, infatti, a declinare, garbatamente, la “proposta” che il tavolo del centrodestra non ha quasi nemmeno fatto in tempo a fargli: “Grazie della fiducia e della stima che molti mi hanno manifestato – spiega l’assessore – ma io devo completare il lavoro che Luigi De Mossi mi ha chiesto di fare”. Il futuro di Luciano Fazzi, almeno non quello immediato, dunque, non è con il centrodestra lucchese. Sfuma così un’altra ipotesi di candidatura, che ha trascinato con sé – salvo, ovviamente, altri simili colpi di scena – quella di Luca Leone. Su di lui è mancata la convergenza delle varie anime della coalizione, e il veto soprattutto di Forza Italia e del senatore Mallegni. Difficile pensare ora ad un passo indietro su questo fronte, almeno da parte del tavolo del centrodestra. Mentre non è scontata la reazione di Leone, che potrebbe comunque rimanere in corsa, pur chiamandosi fuori, come del resto ha già fatto, dal toto-nomi del centrodestra.

In questo quadro, si farà largo Remo Santini? La sua candidatura a sindaco, le cui quotazioni venivano date da alcuni in caduta libera soltanto poche ore fa, potrebbe tornare, gioco forza, in campo.