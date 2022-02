Elezioni 2022, Cambiamo! sta con Mario Pardini

Per le elezioni amministrative di Lucca, intervengono anche Simone Simonini e Roberto Andreotti, dirigenti di Cambiamo! (oggi gruppo politico Coraggio Italia).

“Crediamo che Lucca – dicno – abbia bisogno di discontinuità amministrativa. Non ci interessa però parlare male del favorito e papabile prossimo sindaco, attuale vicesindaco. Piuttosto, per nostra storia politica, vogliamo fare un focus sulla paradossale situazione di paralisi del centrodestra. In questi mesi da esterni perché mai invitati, abbiamo assistito al peggio del peggio a cui si potesse assistere. Politici di professione non lucchesi, che anziché coadiuvare ed unire, hanno fatto di tutto per imporre veti incrociati, al solo ed esclusivo scopo di piazzare una propria bandierina, per mostrare i muscoli agli alleati. Insomma per dirla semplice, per fare propaganda in vista delle prossime politiche, senza intercettare la voglia di cambiamento di cui la città evidentemente ha bisogno”.

“Crediamo, e questi atteggiamenti sono la prova provata – proseguono Simonini e Andreotti – che le sorti della città non interessano a nessuno degli attori in campo, perché se vi fosse stato il più che minimo interesse di vincere, tra persone intelligenti, una soluzione si sarebbe trovata a quei tavoli, senza bruciare candidati a iosa. Se la partita fosse stata una partita a punti, nessuno di quei politici avrebbe potuto essere arbitro per incapacità decisionale sull’esito del match”.

“Alla fine, noi una decisione dopo mesi di incontri l’abbiamo presa, basandoci sulla persona – dicono i due esponenti di Cambiamo! – Senza dubbio Mario Pardini, se sarà candidato avrà il nostro apporto e sostegno. Pardini conosce bene la città e le sue realtà in primis. Si candiderebbe per la prima volta, esente da logiche partitiche. Non sarebbe nel bene o nel male, logoro da battaglie in seno al consiglio comunale di Lucca. Ed infine oltre che capace, Pardini darebbe quella ventata di freschezza e rinnovamento che la gente di Lucca si aspetta. Partire dal territorio per arrivare ad un candidato e non il contrario, come si è voluto dimostrare in questi mesi, dopo che si sono rincorse voci su chi dovesse fare il vicesindaco di un candidato sindaco ancora inesistente. Partiamo dalla logica di ciò che va fatto e detto, altrimenti non ne usciamo e sicuramente non ne usciremo lo stesso. Per questo, puntiamo dritto su Pardini. Chi ha a cuore la città, si ravveda in fretta”.