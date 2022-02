Candidato sindaco del centrodestra, in “ballottaggio” Santini e Del Bianco

Sono ore decisive per arrivare, in seno al tavolo del centrodestra, alla designazione del candidato sindaco per le elezioni amministrative di primavera a Lucca. Un percorso, come ben noto, più che accidentato e che negli ultimi giorni si è arricchito di numerosi colpi di scena, fra fughe in avanti – più spesso seguite da passi indietro – nomi lanciati e subito “bruciati” e, infine, “ripescaggi”.

Allo stato attuale – ancora in divenire -, si fa strada l’ipotesi di una investitura di Remo Santini. Le quotazioni del leader di SìAmo Lucca che cinque anni fa perse la sfida con Alessandro Tambellini sono di colpo risalite alle stelle, dopo il forfait dato nel fine settimana da Luciano Fazzi, attualmente assessore al bilancio a Siena e designato da Forza Italia, sotto l’egida del senatore Massimo Mallegni.

Con Luca Leone la partita non è ancora del tutto chiusa, ma una candidatura dal tavolo del centrodestra sembra allontanarsi per lui di ora in ora. Mentre a fianco di Remo Santini, riprende campo Ilaria Del Bianco. Il nome della presidente dell’associazione Lucchesi nel Mondo circola fin dall’inizio del percorso in seno al tavolo, ma adesso che i tempi stringono torna in auge. Nei corridoi del centrodestra la danno in “ballottaggio” con Santini.

A dare per scontato l’esito di questa “sfida” interna, tutta a favore del leader di SìAmo Lucca, è stato proprio oggi l’onorevole della Lega, Guglielmo Picchi, dando il via alla nuova puntata della telenovela: “Allora – ha scritto in un post su Facebook – mi dicono che sia Remo Santini il candidato sindaco di centrodestra a Lucca. Pronti a sostenerlo lealmente una volta ufficializzato”.