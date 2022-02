Montemagni: “Il potenziamento della ferrovia? Da sempre solo parole e niente fatti”

“Un vecchio detto popolare recita ‘Meglio tardi che mai’ a seguito delle dichiarazioni del sindaco uscente di Lucca, Alessandro Tambellini, che evidenzia come la provincia di Lucca abbia i collegamenti ferroviari che risalgono addirittura ai tempi del Granducato. Questa tardiva ammissione, però, non lo giustifica del fatto di non aver intrapreso idonee e costruttive iniziative affinchè la tratta ferrata divenisse più moderna”.

Commenta così Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega, che prosegue: “Se vi sono dei progetti è poi fondamentale che non restino sulla carta, oppure vengano raccontati solo sui giornali; viceversa, le idee si devono concretizzare, perché abbiano un loro effettivo e palese valore”.

“Dopo tutti questi anni in sella all’amministrazione lucchese -sottolinea la rappresentante della Lega – solo ora si accorge che Lucca rischia di perdere pezzi della realtà economica, proprio perché c’è il fondato pericolo di non saper rispondere alle reali esigenze delle imprese presenti sul territorio? Caro sindaco, dopo fiumi di parole e buoni propositi espressi nel corso di questi anni – conclude – è necessario attivarsi affinchè, come detto, i progetti possano realizzarsi per il bene del tessuto economico locale e per quello dei cittadini che sono piuttosto stufi di ascoltare pomposi proclami i quali, poi, sono colpevolmente disattesi”.