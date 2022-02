Piano operativo, da M5s Lucca 40 osservazioni: “Serve più attenzione al verde”

Delle 755 osservazioni al piano operativo già protocollate circa 40 sono state presentate dal Movimento 5 stelle di Lucca.

“Come è noto il piano operativo così come presentato prevede ulteriori colate di cemento, costruzione di centinaia e centinaia di nuovi appartamenti, nonostante i tanti appartamenti invenduti presenti in città e si prevedono anche di metri quadri di verde e terreni agricoli convertiti in nuove aree per capannoni industriali, nonostante i tanti capannoni industriali da recuperare – spiega M5s Lucca -. Quest’ulteriore riduzione del verde forse dimentica che siamo maglia nera per i valori di Pm10 e per altri inquinanti ambientali e ci deve preoccupare come cittadini lucchesi, per la salute nostra e dei nostri figli. Vorremmo invece un piano che decementificasse e recuperasse aree alla riforestazione urbana e rurale, e che prevedesse uno sviluppo armonico della città, per lavorare bene, per essere attrattivi occorre un ambiente amichevole e armonico”.

“Pensiamo che le aree ‘incolte e inutilizzate’ e quelle occupate da capannoni fatiscenti vadano almeno in parte acquisite a prezzi congrui da parte della pubblica amministrazione e trasformati in nuovo verde urbano, in nuove foreste urbane da affidare alle cure di comitati di quartiere che possano gestirle dal basso, magari con il supporto dei lavori utili che i tanti percettori di reddito di cittadinanza potranno così fare per la propria dignità e per il benessere comune – concludono i cinque stelle -. Siamo felici che il comune abbia fatto domanda per partecipare al bando europeo Carbon Neutral 2030, ma dopo che entro il 31 gennaio tutta la documentazione necessaria sarà stata inviata, occorre poi un comportamento dell’amministrazione comunale conseguente. Si deve fare un cambio di rotta in favore dell’ambiente e della salute dei cittadini. Vogliamo sperare che l’attuale maggioranza voglia discutere senza preconcetti questi temi che sono nell’interesse anche di tutti i cittadini”.