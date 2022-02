Caro bollette, Menesini alla Camera chiede l’intervento del governo

Caro bollette, il presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini, chiede, in audizione alla Camera dei deputati, l’intervento del governo.

“In rappresentanza delle Province italiane e anche come sindaco – spiega Menesini – sono intervenuto in commissione bilancio alla Camera, chiedendo al governo interventi urgenti per il caro bollette e per i prezzi delle materie prime in costante aumento, questione che sta creando difficoltà nei territori italiani. Sul Pnrr, vale a dire i soldi stanziati dall’Europa per la ripartenza dell’Italia, stiamo facendo un bel lavoro: Comuni e Province hanno capito che questa è una grande opportunità da cogliere e perché sia fatto il massimo è necessario anche il supporto di personale specializzato e maggiore semplificazione delle procedure burocratiche. Sono certo che porteremo a casa risultati, anche perché non abbiamo intenzione di cedere”.