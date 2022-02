Marcucci: “Il Pd guardi al centro: con un accordo serio un’alleanza è possibile”

“Ognuno lavori sulla propria identità e misuri il proprio consenso, non vedo alternative. In ogni caso, vista la situazione, tutte le alleanze che si potrebbero mettere in piedi, sarebbero raccogliticce ed in prospettiva senza tenuta, come purtroppo ben si è visto durante il voto per il Quirinale”.

Così il senatore Pd Andrea Marcucci in un’intervista al quotidiano Il Mattino, rispondendo ad una domanda sui 5 Stelle.

Quanto al centro, Marcucci dice: “È un’area politica che va attentamente osservata, in molti casi è composta da nostri naturali compagni di viaggio, anche in Europa. Con un accordo chiaro, tra persone perbene, per me sarebbero da considerarsi senza dubbio alleati. Tanto più se ci fosse il rischio, di tornare a votare nel ‘23 con il Rosatellum. Le giornate che hanno preceduto l’elezione di Mattarella hanno dimostrato che con il centro si può aprire un dialogo fattivo e concreto”.

Mentre sulla crisi dei 5 stelle, Marcucci non usa giri di parole: ‘Ci sarà il simbolo del M5S? E chi lo rappresenterà e sulla base di quali parole d’ordine? Ad una forza istituzionale europeista ed aggiungo leale, io lascerei comunque sempre la porta aperta”.

Stessa perentorietà sul congresso Pd: “Io sono un politico con radici nel secolo scorso, penso ad un congresso in carne ed ossa, con le persone che votano nei gazebo e con i delegati che scelgono in sala, non mi accontento delle Agorà”.