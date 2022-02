Caos nel centrodestra, Lucatelli (Fdi): “Con Leone occasione persa, così la gente scappa dalla politica”

Centrodestra, situazione a dir poco magmatica. E piovono i distinguo.

Lorenzo Lucatelli, imprenditore iscritto a Fratelli d’Italia interviene sul dibattito in corso criticando l’atteggiamento del centrodestra. “Stiamo bruciando in opportunità più unica che rara per cosa? – dice – Giochetti di palazzo? Spartizione di ruoli o poltrone? Assessorati o presidenti delle varie partecipate? Una volta che un candidato si rende disponibile (Luca Leone), è ben visto anche dalla destra, ex Casapound ora Difendere Lucca, capitanata da uno che si è battuto con le unghie e con i denti per far vedere il degrado che è stata portata Lucca, in dieci anni di amministrazione Tambellini. In una città dove senza remore, e senza pudore, si candidano a sindaco persone che per dieci anni hanno fatto l’assessore e dicono faremo questo e quello nel prossimo quinquennio… No, cari amici (parlo di tutto il centrodestra, non solo per il mio partito) così vuol dire far scappare la gente dalla politica, non solo a livello nazionale, ma anche a livello locale… E secondo voi chi vincerà se a breve non ci sarà un candidato plausibile? Sicuramente la banda ex Tambe & C.”.

“Fate i vostri conti – conclude Lucatelli – senatori, onorevoli, consiglieri e chi più ne ha più ne metta. Ma se domani non vinceremo le elezioni a Lucca, perché ancora non ci siete messi d’accordo, beh, ricordatevi che la prossima tornata elettorale politica, oltre ad aver dimezzato il numero dei parlamentari, ciò non gioca a vostro favore. Dimezzerà anche il numero degli elettori e quindi anche lì poi la sinistra vincerà a man bassa… Riflettete politici, riflettete”.