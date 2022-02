Lega e Fi promuovono l’alleanza Gemignani-Betti. Strappo con Fdi

Uno strappo difficile da ricucire quello all’interno del centrodestra in vista delle elezioni a Bagni di Lucca. La notizia era nell’aria, ma questa sera (10 febbraio) è arrivata l’ufficialità: Lega e Forza Italia appoggeranno l’alleanza tra Claudio Gemignani (attuale consigliere di opposizione di Un futuro per Bagni di Lucca) e Massimo Betti (ex sindaco e attuale consigliere di Progetto Rinascimento), bocciando la candidata annunciata da Fratelli d’Italia, Annamaria Frigo.

La presa di posizione è stata annunciata dalla sede di Un futuro per Bagni di Lucca a Fornoli con la presenza di Damiano Simonetti (commissario Lega per la Mediavalle), Cipriano Paolinelli (Lega), Matteo Scannerini (vice coordinatore provinciale di Forza Italia), Fabrizio Giovannini (Forza Italia), Laura Lucchesi, Claudio Gemignani e Massimo Betti. Collegato, a distanza, anche Riccardo Cavirani, commissario provinciale della Lega. Il messaggio a Fdi è chiaro: la conferenza, infatti, non a caso si è svolta in contemporanea con l’apericena del partito di Giorgia Meloni al Circolo dei Forestieri, in cui ha preso il via il percorso della candidata sindaca Annamaria Frigo.

Ad aprire le danze sono le parole di Matteo Scannerini: “Come Forza Italia siamo orgogliosi del gran bel lavoro svolto in questi anni a Bagni di Lucca dai consiglieri Lucchesi e Gemignani. Siamo ormai vicini alle elezioni, Covid permettendo, e vorrei ringraziare fortemente i due consiglieri per ciò che hanno fatto. Sono stati eletti, ricordo, in una lista appoggiata anche da Lega e Fdi e hanno cercato di svolgere un lavoro per la totalità del centrodestra. Quello che stiamo cercando di fare per arrivare ad un risultato vincente alle prossime elezioni è quello di lavorare con la lista di Massimo Betti, che nella scorsa mandata elettorale ha raggiunto poco più del 61% dei voti se li andiamo a sommare con quelli della lista di Claudio Gemignani. Un eventuale lavoro in concerto di questi due soggetti politici rappresenterebbe una grossa opportunità di vittoria da parte di una coalizione di centrodestra allargata alla società civile. Il lavoro sta andando avanti e procede bene. Poi abbiamo assistito ad una fuga in avanti inaspettata di Fratelli d’Italia, nostro alleato storico, che fino a poco fa partecipava e lavorava in concerto con noi. Sono rimasto sorpreso dalla fuga in avanti di Fdi, così si indebolisce quella che è un’opportunità per portare il centrodestra e le liste civiche al governo di questo Comune. Mi risultano ignoti i motivi, i sembrava che nessuno si ponesse come obiettivo quello di scansare gli alleati. Non so cosa dire”.

“Politicamente parlando quella di Fdi non è una soluzione che fa bene, in primis a chi la fa – attacca Scannerini -. Ma saranno gli elettori a decidere. Noi ripartiamo da un ottimo risultato ottenuto 5 anni fa con l’obiettivo di replicare in meglio. Non siamo un partito che cala le decisioni dall’alto, siamo sempre partiti dal basso. In una realtà come Bagni di Lucca, prima dei simboli dei partiti, conta fare una sintesi dei migliori candidati. Non ci importa mettere la bandiera, vogliamo arrivare al risultato. Non vogliamo dare la precedenza a qualche egoismo di lista. Da parte nostra massima fiducia a Laura Lucchesi e Claudio Gemignani”.

Sulla stessa linea Riccardo Cavirani: “Vogliamo unire le forze in un percorso che possa portare a vincere le elezioni amministrative a Bagni di Lucca. Lancio un appello a tutte le altre forze politiche: facciamo un tavolo e ragioniamo sulla coalizione per allargarla. Gemignani e Betti hanno avuto questa iniziativa, è una bella occasione di buona politica. La Lega è a servizio con spirito di squadra. Non vogliamo mettere bandierine, ma costruire un percorso concreto. Siamo tutti al servizio di un grande progetto che mira al bene della comunità. Sono convinto che questa sia la strada giusta”.

Scannerini “boccia” la candidatura di Fdi, ma l’obiettivo resta quello di trovare una soluzione condivisa: “Noi abbiamo puntato sulla squadra, non sul singolo. Bisogna sempre partire dal team. Al tavolo non ci devono essere veti. Il mio telefono è acceso per un confronto, vogliamo trovare una soluzione insieme e siamo aperti al dialogo”. Un’altra stoccata a Fdi arriva da Cavirani (Lega): “A noi non interessa qualche punto di percentuale in più ottenuta a far opposizione al governo, noi ci siamo per portare a casa soluzioni concrete per i cittadini. Ripeto, il progetto Gemignani-Betti è la strada giusta”.

Un “assist” a Fdi arriva da Fabrizio Giovannini: “Credo che il tempo per riunirci ci sia ancora e lo auspico. Mi auguro e farò il possibile per far capire che tutti insieme si vince. Cercherò di ricucire, abbiamo una bella squadra e rischiamo di vanificare il lavoro fatto”.

Per Damiano Simonetti “i partiti in questa fase devono essere di supporto, specialmente in una realtà come Bagni di Lucca. Sarebbe assurdo ostacolare un progetto così importante (alleanza Gemignani-Betti ndr). Stiamo parlando di persone che hanno dato tanto a Bagni di Lucca, a livello politico e sociale. È stupido che un partito non colga questa opportunità. La Lega è soddisfatta del progetto, dei candidati a sindaco se ne parla dopo. Prima ci sono le idee e i programma, poi il candidato. È la squadra che vince e questa è una bella squadra che sosterremo”.

Una frattura sembra esserci anche all’interno della stessa Fdi, così come afferma Manuel Tognazzini: “Noi del circolo Fratelli d’Italia di Bagni di Lucca non siamo stati interpellati sulla scelta della candidatura di Annamaria Frigo. Non siamo stati interpellati né come circolo né in qualità di iscritti al partito”.

Da una parte lo strappo con Fdi, dall’altra parte però si rafforza l’alleanza tra i consiglieri Claudio Gemignani e Massimo Betti.

“In cinque anni abbiamo stabilito punti di contatto – affermano Gemignani e Betti -, siamo concordi sugli obiettivi da perseguire per il bene di Bagni di Lucca. Serve una visione allargata per superare i limiti ideologici. Vogliamo fare squadra per governare finalmente bene il nostro Comune che, dopo 5 anni catastrofici, ne ha veramente bisogno“.

Infine, un chiaro messaggio a Fratelli d’Italia: “Per candidarsi a sindaco il territorio va vissuto e conosciuto in tutti i sensi – afferma Gemignani -. Non si può prescindere dalla conoscenza del territorio di Bagni di Lucca. Noi non abbiamo chiuso la porta a nessuno, semmai lo ha fatto qualcun altro imponendo un candidato. Ma noi non accettiamo imposizioni da nessuno”.