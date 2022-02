Al via i lavori per riaprire la strada per Oneta

Al via i lavori per il ripristino della viabilità sulla strada che da Tombeto porta alla frazione di Oneta: il comune di Borgo a Mozzano ha iniziato l’iter per stipulare un mutuo per la cifra di 120mila euro che consentirà l’avvio delle opere per riaprire la strada che era stata chiusa, in via precauzionale, a fine anno. Si tratta di un intervento molto atteso, che garantirà una sede stradale più sicura, comoda e funzionale.

L’amministrazione comunale ha lavorato con grande attenzione per ridurre al massimo i tempi: le verifiche preliminari svolte durante le vacanze natalizie hanno permesso di strutturare rapidamente il progetto definitivo che è già stato approvato. Grazie all’erogazione del mutuo, che avverrà nei prossimi giorni, potranno cominciare i lavori.

L’attenzione per il territorio è una delle priorità dell’amministrazione Andreuccetti: una volta che sarà completata la messa in sicurezza della Tombeto – Oneta si procederà anche al successivo ampliamento della strada. Il progetto è già stato approvato dalla giunta ed è stato chiesto un finanziamento ministeriale di 150mila euro.

Infine, sempre grazie alle risorse messe a disposizione dal ministero degli interni, sono stati richiesti altri 310mila euro per la messa in sicurezza del versante prospiciente la frazione delle Particelle sotto l’abitato di Corsagna. Due azioni mirate e coordinate che miglioreranno in maniera significativa la qualità della vita dei residenti delle frazioni più alte del territorio comunale.