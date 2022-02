Disagi per il cantiere sulla Sarzanese, Fdi: “Il Comune non può abbandonare così un quartiere della città”

“Basta disagi per il cantiere fantasma di via Sarzanese. Il Comune di Lucca deve farsi sentire con Anas, visto che fino ad oggi non si sono visti risultati. Residenti e automobilisti hanno bisogno di tempi certi su inizio e fine lavori. Interesseremo anche la Regione ed il governatore Giani affinché solleciti Anas”. Lo chiedono il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo Fdi in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.

“Anche l’assessore ai lavori pubblici di Lucca – ribadiscono Fantozzi e Martinelli – ha raccolto la richiesta che fin da subito avevamo avanzato: trovare immediate soluzioni per alleviare gli enormi disagi quotidiani dovuti ad un cantiere mai iniziato. I residenti sono esasperati, dopo mesi ancora non è stata trovata una soluzione alternativa alla chiusura parziale della strada, i disagi caratterizzano tutto l’arco della giornata. Il Comune non può abbandonare così un quartiere della città, interventi subito ne va della vivibilità di centinaia di persone”.