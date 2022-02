Baccini (Italia Viva): “Due motivi per cui le amministrative potrebbero slittare a settembre”

“La notizia che molto probabilmente le elezioni amministrative di primavera slitteranno a settembre è da considerarsi molto positiva”. A dirlo è il coordinatore di Italia Viva Lucca, Alberto Baccini.

“Due le motivazioni – spiega – la prima molto sentita dai sindaci dei Comuni interessati per consentire di predisporre e portare a termine i progetti finanziati del Pnrr e rispettare gli impegni presi con l’Europa e con i loro cittadini. Il presidente dell’Anci, De Caro, sembra sponsorizzare questo spostamento a favore dei Comuni impegnati sul Pnrr, cosa che al sindaco Tambellini sembra non interessare per lo scarso impegno su questi progetti, del Comune di Lucca”.

“La seconda motivazione – dice Baccini – è attesa per il 15 febbraio, dalla decisione della Corte Costituzionale, sui referendum: Lega-Radicali (e Renzi) sulla giustizia, sulla eutanasia “attiva”, sulla cannabis legale. Nel caso molto probabile di ammissione, questi referendum si terranno, per tempi tecnici, a fine primavera e molto difficilmente, per prassi consolidata, non potranno essere abbinati alle elezioni amministrative, che dovranno essere posposte, data la prevalenza politico istituzionale dei referendum”.